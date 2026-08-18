विश्वनाथ मंदिर के गेट पर युवक की पिटाई, हाथ जोड़कर पत्नी लगाती रही गुहार, पुलिस ने बचाई जान

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि सामान रखने के नाम पर दुकानदार पहले मुफ्त सुविधा होने की बात करते हैं और बाद में मोटी रकम एठ लेते हैं। इसके साथ ही प्रसाद खरीदने का दबाव भी बनाते हैं। वहीं, इस पूरे मामले में चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष में लिखित तौर पर पुलिस को सूचित नहीं किया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।