Varanasi Samosa Dispute: ‘कलेक्टर हो जो गर्म समोसा चाहिए?’ इस एक बात से शुरू हुआ विवाद, मामला पहुंचा कोर्ट, दुकानदार समेत 5 पर केस

घटना के बाद अधिवक्ता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मामला अदालत तक पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद चौबेपुर पुलिस ने दुकानदार गुप्तेश्वर सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए मारपीट और सामान व नकदी छीनने के आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। यानी जिस विवाद की शुरुआत दो गर्म समोसे से हुई थी, वह अब पुलिस केस और अदालत की कार्रवाई तक पहुंच चुका है।