साइबर ठगी का अनोखा मामला: फोन अपडेट करने पर वाराणसी के युवक के खाते से 99 हजार निकले, 6 बार में हुआ ट्रांजेक्शन

अभय सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को दोपहर में अचानक उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट करने का मैसेज प्राप्त हुआ और फोन अपडेट होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद फोन जब सामान्य रूप से कार्य करने लगा तो उन्हें बैंक खाते से रकम काटने का मैसेज आया। जब बैंक जाकर उन्होंने जांच की तो पैसे निकाले जाने की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे से 3:03 के बीच उनके खातों से छह बार लेनदेन किए गए। इस दौरान साइबर ठगों ने उनके खाते से 99,700 रुपए निकाल लिए। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 98,700 और भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 1000 रुपए निकाल गए।