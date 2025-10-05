ठंडा-ठंडा पानी देख हाथियों को सूझी मस्ती, एक-दूसरे को नहलाया… क्यूट शरारतें देख दिल हार बैठे लोग

Elephant Viral Video: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में एक दुर्लभ और मनोहारी दृश्य देखने को मिला। यहां के ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को तालाब में नहाते हुए देखा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। वन्य जीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए यह नजारा किसी उपहार से कम नहीं था।

जानकारी के अनुसार, ये हाथी रायगढ़ और धरमजयगढ़ वनमंडल क्षेत्र में सक्रिय हैं। शुक्रवार को शाम के समय हाथियों का यह झुंड जंगल से निकलकर सीधे तालाब में उतर गया। ग्रामीणों ने देखा कि बड़े हाथियों के साथ उनके शावक भी तालाब में नहा रहे थे। कुछ हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर एक-दूसरे पर फेंक रहे थे, तो कुछ मस्ती में एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे।

ग्रामीणों ने बताया कि यह झुंड सुबह के समय तालाब के पास आया था। करीब दर्जनों हाथी पानी में डूबकर नहा रहे थे। इस दौरान ग्रामीण सुरक्षित दूरी से इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते रहे और वीडियो बनाने में जुटे रहे। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हाथियों की सहजता और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना कर रहे हैं।