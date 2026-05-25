Raipur: डिप्टी सीएम साव बोले- भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की चिंता करें

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) पर सियासी हमला बोला। उप मुख्यमंत्री साव ने रायपुर (Raipur) में कहा कि भूपेश बघेल को खुद की पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस (Congress) पार्टी कहां चली गई है। साव ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग दूसरों को दिल्ली (Delhi) भेजना चाहते हैं, तो कुछ किसी और को मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनाना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें : लाल किला मैदान में CM साय बोले- जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत स्वरूप