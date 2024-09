Walking 150 minutes a week : सप्ताह में सिर्फ 150 मिनट पैदल चलने से क्या होता है?

10,000 कदम का मिथक और सच The myth and truth of 10,000 steps आपने अक्सर सुना होगा कि रोजाना 10,000 कदम (Walking) चलना चाहिए। हालांकि, यह लक्ष्य किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग अभियान से उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह लक्ष्य बेकार है। शोध बताते हैं कि 4,000 से 6,000 कदम भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

आदर्श कदमों की संख्या: उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार Ideal number of steps: According to age and health आपकी उम्र, फिटनेस स्तर, और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आदर्श कदमों की संख्या बदल सकती है। युवा उम्र में 8,000 से 10,000 कदम चलना (Walking) एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ 6,000 से 8,000 कदम भी पर्याप्त हो सकते हैं। इससे शरीर को सही मात्रा में व्यायाम मिलता है और थकावट कम होती है।



पैदल चलने के लाभ Benefits of walking हृदय स्वास्थ्य में सुधार: रोजाना चलने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। यह हृदय की सेहत को बेहतर बनाता है और स्ट्रोक के जोखिम को भी घटाता है।

मोटापा और मधुमेह में कमी: पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कम होता है और मधुमेह का खतरा भी घटता है।

मानसिक स्वास्थ्य: चलना मूड को बेहतर बनाता है और डिप्रेशन के जोखिम को कम करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है।

संयोजक लचीलापन: नियमित चलने से आपके जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है।

नींद की गुणवत्ता: पैदल चलने से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। शुरुआत कैसे करें? यदि आप अभी तक 10,000 कदम (Walking) प्रतिदिन नहीं चल रहे हैं, तो धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ें। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं: यदि आप अभी तक 10,000 कदम (Walking) प्रतिदिन नहीं चल रहे हैं, तो धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ें। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं:

रोजाना 10,000 कदम चलना (Walking 10,000 steps a day) एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आदर्श कदमों की संख्या बदल सकती है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं और पैदल चलने के लाभों का अनुभव करें।