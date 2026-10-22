इजराइली पीएम नेतन्याहू ने अचानक किया पीएम मोदी को फोन, पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर हुई अहम बात

बता दें कि भारत हमेशा से मध्य पूर्व में शांति चाहता रहा है। मोदी सरकार ने कई बार कहा है कि हिंसा से कोई समस्या नहीं सुलझती। इस बार भी पीएम मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। कूटनीति ही आगे का रास्ता है। नेतन्याहू ने फोन पर पीएम मोदी को इजराइल आने का भी न्योता दिया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी दीं।