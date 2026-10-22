DMZ विस्फोट पर बढ़ा तनाव: दक्षिण कोरिया की UNSC से गुहार, उत्तर कोरिया को ठहराया जिम्मेदार

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता पार्क डू-सून ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "इस पत्र में बताया जाएगा कि यह विस्फोट उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करते हुए बिछाई गई बारूदी सुरंगों के कारण हुआ था। इसमें प्योंगयांग से माफी और जिम्मेदारी भरा कदम उठाने की मांग की जाएगी, साथ ही तनाव को और बढ़ने से रोकने और विश्वास बहाल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया जाएगा।"