पुतिन की आलोचना करने वाले रूसी कलाकार की बेरहमी से हत्या, पोलैंड ने उठाया एक और बड़ा कदम

सिमोनियाक के अनुसार, दूसरा आरोपी पूरी तरह से सहयोगी के रूप में सामने आया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पहला आरोपी भी अभी जांच के घेरे में है। इस बीच, पोलैंड की सरकार ने कहा है कि जांच पूरी पारदर्शिता से चल रही है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।