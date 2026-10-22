लॉन्चपैड पर 500 आतंकी इंतजार में: खुफिया सूत्रों का दावा,पाकिस्तान के नए ISI चीफ खान की BAT योजना से बढ़ेगा खतरा

मेजर जनरल मुहम्मद शमरेज खान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का प्रमुख नियुक्त करते ही देश में बीते एक महीने में बड़ा बदलाव हुआ है।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बने लॉन्चपैड से घुसपैठ कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी तंत्र को उम्मीद है कि खान घुसपैठ की रणनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे और जम्मू-कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भेजेंगे, ताकि वे वहां लंबे समय तक सक्रिय रह सकें।