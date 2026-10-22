Dawood Ibrahim Pakistan: संयुक्त राष्ट्र में भारत का करारा प्रहार: कहा- ‘पाकिस्तान में छुपा है दाऊद, काउंटर-टेरर रिपोर्ट में पक्षपात बंद करे UN’

पुरी ने याद दिलाया कि 2003 में सुरक्षा परिषद ने डी-कंपनी के सरगना को अल-कायदा से संबंध रखने के लिए सूचीबद्ध किया था। लेकिन रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपा दिया गया कि दाऊद 1993 से ही भारत में आतंकी हमलों का आरोपी है। 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसी के बाद यह अपराधी भारत छोड़कर भाग गया था। सूचीबद्ध होने से बहुत पहले वह देश से फरार हो चुका था और बाहर से ही अल-कायदा तथा ओसामा बिन लादेन से जुड़ा। आज भी वह भारत का वांछित अपराधी है और संयुक्त राष्ट्र की सूची के अनुसार उसी देश में रहता है जहां ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मार गिराया गया था।