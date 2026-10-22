Iran US conflict: ईरान-अमेरिका टकराव की आहट! खामेनेई-गालिबाफ की अहम मुलाकात, तेहरान ने तैयार किया जवाबी प्लान

Khamenei Galibaf Meeting: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराने लगे हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर नए सैन्य हमलों की संभावनाओं के बीच तेहरान ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ की मुलाकात को इसी बदलते घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या कूटनीति तनाव कम करेगी या क्षेत्र एक नए संघर्ष में फंस जाएगा?