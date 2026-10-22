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Middle East Crisis: ईरान का बड़ा एलान! हमला हुआ तो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देंगे, रक्षा सिद्धांत बदला

Iran Military Strategy: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क से बातचीत में बताया कि अब कोई भी देश अगर ईरान पर हमला करेगा तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि आक्रामक हमला भी बोला जाएगा। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने प्रेस टीवी को कहा कि देश बहु-स्तरीय पूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 22, 2026

Iran Military Strategy, Iran Israel War, Iran Attack News,

Iran Military Strategy : सैन्य नीति में बदलाव: रक्षात्मक ही नहीं, अब होगी आक्रामक कार्रवाई (फोटो सोर्स : Screengrab)

Iran Israel War: मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी सैन्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया है। अब देश सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई हमला करता है तो ईरान दुश्मन की सीमा में घुसकर जवाब देगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल से खुली धमकियां आ रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि कोई भी आक्रामकता बिना सख्त जवाब के नहीं जाएगी। पूरा क्षेत्र युद्ध की आशंका से थर्रा रहा है।

Iran Military Strategy: सैन्य नीति में बदलाव: रक्षात्मक ही नहीं, अब होगी आक्रामक कार्रवाई

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने बुधवार को अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव घोषित किया। प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए साफ कहा कि पहले देश की नीति सिर्फ बचाव की थी। अगर कोई हमला करता तो जवाब दिया जाता। अब स्थिति बदल गई है। हमला होने पर जवाब भी दिया जाएगा और आक्रामक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

मोहेब्बी ने बताया कि ईरान अब असममित युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य स्थायी और पूर्ण निरोधक क्षमता हासिल करना है। दुश्मन को ऐसा झटका दिया जाएगा कि उसकी पूरी ताकत महसूस हो।

IRGC Latest News: 'पूर्ण और बहु-स्तरीय युद्ध के लिए तैयार': वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी

इसी दौरान एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने राज्य प्रसारक प्रेस टीवी से कहा कि ईरान पूर्ण, बहु-स्तरीय और व्यापक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी आक्रामकता, हत्या या हत्याकांड का जवाब बिना किसी सीमा या झिझक के दिया जाएगा। सशस्त्र बल हमलावरों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के हितों तथा ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं।

सीरिया-इराक सीमा पर इजरायली विमानों का अभ्यास

ये बयान ऐसे समय आए हैं जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया और इराक के आसमान से उड़ान भरकर ईरान की पश्चिमी सीमा के करीब प्रशिक्षण अभ्यास किया। इसे ताकत का प्रदर्शन बताया जा रहा है।

सऊदी अरब में ड्रोन हमले: अरामको तेल क्षेत्र और हवाई अड्डा निशाना

सऊदी अरब में भी हालात बिगड़े हुए हैं। एयर डिफेंस ने अरामको के शायबा तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे ड्रोन को मार गिराया। गिरते मलबे से दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हुए। दमम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक व्यक्ति मारा गया और आठ घायल हुए। अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब में गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रस्थान आदेश जारी कर दिया है। प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने हूती हमलों का जिक्र करते हुए यह जानकारी दी।

अमेरिका ने कर्मचारियों को वापस बुलाया, ब्रिटेन भेजेगा लड़ाकू विमान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार भी है। ब्रिटेन सऊदी अरब की रक्षा के लिए लड़ाकू विमान भेज रहा है। कतर, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने दोहा में रक्षा उद्योग समझौता किया है। गाजा में पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों से सात फिलिस्तीनी मारे गए और 24 घायल हुए।

क्षेत्रीय गठबंधन, तेल सुविधाओं पर हमले और सैन्य अभ्यास मध्य पूर्व को नए संकट की ओर धकेल रहे हैं। आईआरजीसी के इस आक्रामक रुख ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। अब देखना यह है कि तनाव शांति की राह पकड़ता है या और बढ़ता है।

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संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

22 Oct 2026 06:44 am

Published on:

22 Oct 2026 06:31 am

Hindi News / World / Middle East Crisis: ईरान का बड़ा एलान! हमला हुआ तो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देंगे, रक्षा सिद्धांत बदला

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