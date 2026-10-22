Middle East Crisis: ईरान का बड़ा एलान! हमला हुआ तो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देंगे, रक्षा सिद्धांत बदला

Iran Israel War: मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी सैन्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया है। अब देश सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई हमला करता है तो ईरान दुश्मन की सीमा में घुसकर जवाब देगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल से खुली धमकियां आ रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि कोई भी आक्रामकता बिना सख्त जवाब के नहीं जाएगी। पूरा क्षेत्र युद्ध की आशंका से थर्रा रहा है।