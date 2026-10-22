मस्क की Starshield में रुकावट से जेलेंस्की की सेना को झटका, आसमान से गिरे 10 लाख डॉलर के ड्रोन

इस पूरे विवाद पर अमेरिकी प्रशासन की ओर से अलग-अलग बयान सामने आए हैं। व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने यूक्रेन में सैटेलाइट सेवाओं में किसी भी तरह के बदलाव या जानबूझकर पाबंदी लगाने से साफ इनकार किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जेलेंस्की के आरोपों को गैर-जिम्मेदाराना बताया है। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यह जरूर माना कि सिस्टम में गति धीमी होने की कुछ घटनाएं हुई थीं, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। इसके बावजूद यूक्रेनी सैनिकों का मानना है कि यह फैसला तकनीकी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है, जिसका मकसद कीव पर दबाव बनाना है।