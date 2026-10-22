22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

इजराइली पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी, कहा- ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर झूठी

Benjamin Netanyahu warning Iran: इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Updated: 22 Oct 2026, 3:51 PM IST

Benjamin Netanyahu news

बेंजामिन नेतन्याहू(फोटो-ANI)

इजराइली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान का मौजूदा शासन तब तक खतरा बना रहेगा जब तक उसे पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता।

नेतन्याहू ने कहा- ईरान शासन अब कमजोर हो चुका है, घुटनों पर है। लेकिन जब तक यह शासन जिंदा है, यह फिर से ताकत हासिल कर लेगा। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है - इस शासन को गिराना होगा। हम इसे गिराकर ही दम लेंगे।

अखबार के दावे को नेतन्याहू ने बताया झूठा

इजराइली चैनल 7 को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह बयान दिया। साथ ही नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स की उस खबर को भी पूरी तरह झूठा बताया। जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ईरान पर इजराइली हमले को रोकने का आदेश दिया है।

'मैं इस पक्षपाती रिपोर्टिंग को सही करने में नहीं पड़ूंगा'

नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान कहा- ट्रंप के आदेश वाली जानकारी सही नहीं है। लेकिन मैं इस पक्षपाती रिपोर्टिंग को सही करने में नहीं पड़ूंगा। उन्होंने इस मामले में और विस्तार से बात करने से साफ इनकार कर दिया।

गाजा पर भी नेतन्याहू ने दिया बयान

इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने गाजा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा- मैंने अपने अमेरिकी दोस्तों से खुलकर कहा है कि आप कहते हैं कि आप कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेना ढूंढ सकते हैं जो आकर हमास के हथियार जब्त कर ले। तो जरूर, लाइए उसे।

उन्होंने लंबे समय तक ऐसी ताकत वाली सेना को ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। इसलिए, यह जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ी है। यह काम हमें ही करना पड़ा है।

इजराइल-ईरान में लंबे समय से विवाद

बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देश अक्सर एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। दोनों की लड़ाई परमाणु कार्यक्रम को लेकर है।

ईरान परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है, जिससे इजराइल पर खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इजराइल उसे परमाणु बनाने से रोकने के लिए हर कदम उठाता है। नेतन्याहू और ट्रंप बार बार यह चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 3:51 PM IST

Published on:

Hindi News / World / इजराइली पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी, कहा- ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर झूठी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

लाल सागर में भारतीयों से भरी नाव पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने 14 भारतीयों को बचाया

Houthi military spokesperson Yahya Saree
विदेश

लॉन्चपैड पर 500 आतंकी इंतजार में: खुफिया सूत्रों का दावा,पाकिस्तान के नए ISI चीफ खान की BAT योजना से बढ़ेगा खतरा

PoK launch pads
विदेश

कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी: ईरान के सुरक्षा प्रमुख रेजाई की अमेरिका को दो-टूक चेतावनी

Iran warning
विदेश

अमेरिका को ईरान सेना की खुली चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में अवैध जहाजों का सपोर्ट करते रहे तो अंजाम और बुरा होगा

Iran-US conflict Strait of Hormuz Mohsen Rezaei
विदेश

‘अपने विमान में वापस जाओ’ ईरान ने आसिम मुनीर को सुनाई खरी-खरी, ट्रंप का अल्टीमेटम लेकर पहुंचे थे

Asim Munir
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.