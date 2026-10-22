इजराइली पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी, कहा- ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर झूठी

इजराइली चैनल 7 को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह बयान दिया। साथ ही नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स की उस खबर को भी पूरी तरह झूठा बताया। जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ईरान पर इजराइली हमले को रोकने का आदेश दिया है।