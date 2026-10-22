‘अपने विमान में वापस जाओ’ ईरान ने आसिम मुनीर को सुनाई खरी-खरी, ट्रंप का अल्टीमेटम लेकर पहुंचे थे

सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट में मुनीर और रेजाई की मुलाकात के दौरान उनके हाव-भाव का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों के बीच बातचीत संक्षिप्त और औपचारिक दिखाई दी। मुलाकात के दौरान लंबा हाथ मिलाने या गले मिलने जैसा दृश्य नजर नहीं आया। इस दौरान मोहसिन रजाई एक सख्त और आरक्षित मुद्रा में नजर आए, जबकि बातचीत के दौरान मुनीर उनकी तरफ झुकते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो फुटेज में दोनों के बीच न तो कोई लंबी हाथ मिलाने की प्रक्रिया (हैंडशेक) दिखी और न ही किसी प्रकार की आत्मीयता।