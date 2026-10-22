अमेरिका को ईरान सेना की खुली चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में अवैध जहाजों का सपोर्ट करते रहे तो अंजाम और बुरा होगा

फिलहाल, ताजा घटनाक्रम से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। आईआरजीसी नेवी कमांड का यह संदेश साफ है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, इस घटनाक्रम पर नजर रखने वाले कहते हैं कि कोई भी गलत कदम बड़ी समस्या पैदा कर सकता है।