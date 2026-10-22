लाल सागर में भारतीयों से भरी नाव पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने 14 भारतीयों को बचाया

Indian Citizens: लाल सागर में 14 भारतीय नागरिकों से भरी एक नाव को सऊदी अरब की ओर से निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। यह दावा यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि यह भारतीय नाव बाब-अल-मंदेब में जूकर द्वीप के पास थी। हूती लड़ाकों ने नाव में सवार भारतीयों को बचाने की बात कही है। हालांकि, इस घटना से जुड़ी अन्य जानकारी बाद में देने की बात कही गई है।