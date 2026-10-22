22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

लाल सागर में भारतीयों से भरी नाव पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने 14 भारतीयों को बचाया

Saudi Arabia-Houthi conflict: लाल सागर में 14 भारतीयों से भरी नाव को सऊदी अरब की ओर से निशाना बनाए जाने का हूतियों ने दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, भारतीयों को बचा लिया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 22 Oct 2026, 5:02 PM IST

Houthi military spokesperson Yahya Saree

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी (फोटो- X post/ @Yah_Saree)

Indian Citizens: लाल सागर में 14 भारतीय नागरिकों से भरी एक नाव को सऊदी अरब की ओर से निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। यह दावा यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि यह भारतीय नाव बाब-अल-मंदेब में जूकर द्वीप के पास थी। हूती लड़ाकों ने नाव में सवार भारतीयों को बचाने की बात कही है। हालांकि, इस घटना से जुड़ी अन्य जानकारी बाद में देने की बात कही गई है।

हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाए आरोप

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सऊदी अरब पर भारतीय नाव को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। याह्या सारी के मुताबिक, यह घटना लाल सागर के जूकर द्वीप के पास घटित हुई। उन्होंने इस घटना को लापरवाही भरा कदम बताया साथ ही आरोप लगाया कि सऊदी अरब की इस कार्रवाई से लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को खतरा हो सकता है। इस तरह की घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए परेशानी पैदा हो सकती हैं। इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील

हूती सैन्य प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई करने से रोका जाना चाहिए। उनके बयान में इस घटना को लेकर सऊदी अरब की आलोचना की गई है। जूकर द्वीप लाल सागर के इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र बाब-अल-मंदेब के पास है। यह जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है।

सऊदी में हुए हमले में एक भारतीय की मौत

इस घटना से एक दिन पहले सऊदी अरब और हूतियों के बीच हो रहे संघर्ष के चलते एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमले में यह दुर्घटना घटी। इसके बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने सऊदी अरब में आम नागरिकों पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। फिलहाल भारतीय नागरिकों की नाव पर हुए हमले के आरोप पर सऊदी अरब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इजराइली पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी, कहा- ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर झूठी

ये भी पढ़ें
Benjamin Netanyahu news

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 5:02 PM IST

Published on:

Hindi News / World / लाल सागर में भारतीयों से भरी नाव पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने 14 भारतीयों को बचाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

लॉन्चपैड पर 500 आतंकी इंतजार में: खुफिया सूत्रों का दावा,पाकिस्तान के नए ISI चीफ खान की BAT योजना से बढ़ेगा खतरा

PoK launch pads
विदेश

इजराइली पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी, कहा- ईरान शासन को गिराकर ही दम लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर झूठी

Benjamin Netanyahu news
विदेश

कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी: ईरान के सुरक्षा प्रमुख रेजाई की अमेरिका को दो-टूक चेतावनी

Iran warning
विदेश

अमेरिका को ईरान सेना की खुली चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में अवैध जहाजों का सपोर्ट करते रहे तो अंजाम और बुरा होगा

Iran-US conflict Strait of Hormuz Mohsen Rezaei
विदेश

‘अपने विमान में वापस जाओ’ ईरान ने आसिम मुनीर को सुनाई खरी-खरी, ट्रंप का अल्टीमेटम लेकर पहुंचे थे

Asim Munir
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.