लाल सागर में भारतीयों से भरी नाव पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने 14 भारतीयों को बचाया

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी (फोटो- X post/ @Yah_Saree)
Indian Citizens: लाल सागर में 14 भारतीय नागरिकों से भरी एक नाव को सऊदी अरब की ओर से निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। यह दावा यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि यह भारतीय नाव बाब-अल-मंदेब में जूकर द्वीप के पास थी। हूती लड़ाकों ने नाव में सवार भारतीयों को बचाने की बात कही है। हालांकि, इस घटना से जुड़ी अन्य जानकारी बाद में देने की बात कही गई है।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सऊदी अरब पर भारतीय नाव को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। याह्या सारी के मुताबिक, यह घटना लाल सागर के जूकर द्वीप के पास घटित हुई। उन्होंने इस घटना को लापरवाही भरा कदम बताया साथ ही आरोप लगाया कि सऊदी अरब की इस कार्रवाई से लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को खतरा हो सकता है। इस तरह की घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए परेशानी पैदा हो सकती हैं। इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे।
हूती सैन्य प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई करने से रोका जाना चाहिए। उनके बयान में इस घटना को लेकर सऊदी अरब की आलोचना की गई है। जूकर द्वीप लाल सागर के इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र बाब-अल-मंदेब के पास है। यह जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है।
इस घटना से एक दिन पहले सऊदी अरब और हूतियों के बीच हो रहे संघर्ष के चलते एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमले में यह दुर्घटना घटी। इसके बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने सऊदी अरब में आम नागरिकों पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। फिलहाल भारतीय नागरिकों की नाव पर हुए हमले के आरोप पर सऊदी अरब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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