विलय दिवस से पहले UK संसद में गूंजा ‘जम्मू-कश्मीर भारत का’: अर्ली डे मोशन में संप्रभुता की पुष्टि

इस प्रस्ताव के मुख्य प्रायोजक (primary sponsor) हैरो ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन हैं। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन और लेबर पार्टी की सांसद गिल फर्नेस भी इस पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं। संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रस्ताव पर ब्लैकमैन ने 12 अक्टूबर 2026 को, और शैनन तथा फर्नेस ने 13 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षर किए थे।