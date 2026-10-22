गाजा में चलती गाड़ी पर इजराइल ने कर दिया एयर स्ट्राइक, 2 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद इलाके में सनसनी

मेडिकल टीमों ने बताया कि घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। इलाके में पहले से ही मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं, इसलिए घायलों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने की कोशिश चल रही है। डॉक्टरों ने बताया कि वे जितना हो सके मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।