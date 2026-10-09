ट्रक से भीषण टक्कर के बाद बस में लगी आग, तंज़ानिया में 28 लोगों की मौत

दुनियाभर में अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के कई मामले देखने को मिलते हैं। रोड सेफ्टी को वैसे तो हर देश में बेहद ही अहम माना जाता है, पर अक्सर ही इसमें चूक होने से रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट का मामला आज, शुक्रवार, 9 अक्टूबर को तंज़ानिया (Tanzania) में सामने आया। यह हादसा मोरोगोरो जिले के मकाम्बारानी क्षेत्र (जिसे किकोम्बे चा चाई भी कहा जाता है) में मोरोगोरो-दार एस सलाम राजमार्ग पर तड़के सुबह हुआ, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस और लकड़ी ले जा रहे ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई।। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। आग को बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।