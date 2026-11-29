एक अलग घटनाक्रम में ईरान की सरकारी मेहर न्यूज़ एजेंसी ने 26 नवंबर को टेलीग्राम पर AI से बना वीडियो जारी किया। इसमें अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और स्पेसएक्स के मुख्यालयों पर काल्पनिक ड्रोन हमले दिखाए गए। वीडियो में कंपनियों पर अमेरिकी-इज़राइली सेना का साथ देने का आरोप लगाकर हर्जाना और पश्चाताप मांगा गया, वरना तबाही की चेतावनी दी गई। हालांकि, अंग्रेजी वॉयसओवर में कहा गया कि अमेरिकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।