Los Angeles Earthquake Today: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में शनिवार (28 नवंबर) सुबह 5.0 तीव्रता के भूकंप के बीच डेल्टा एयर लाइंस के एक विमान को लैंडिंग रोकनी पड़ी। विमान रनवे के करीब पहुंच रहा था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलटों को दोबारा ऊपर जाने का निर्देश दिया। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े ढांचागत नुकसान या गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली।