Los Angeles earthquake today :लैंडिंग से ठीक पहले आया भूकंप, कंट्रोलर ने पायलट से कहा 'गो अराउंड' (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Los Angeles Earthquake Today: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में शनिवार (28 नवंबर) सुबह 5.0 तीव्रता के भूकंप के बीच डेल्टा एयर लाइंस के एक विमान को लैंडिंग रोकनी पड़ी। विमान रनवे के करीब पहुंच रहा था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलटों को दोबारा ऊपर जाने का निर्देश दिया। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े ढांचागत नुकसान या गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली।
लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर एक लाइवस्ट्रीम के दौरान यह घटना कैमरे में कैद हुई। वीडियो में कैमरा अचानक हिलने लगता है और कारों के अलार्म सुनाई देते हैं। इसी दौरान कंट्रोलर ने कहा, "डेल्टा 1972, गो अराउंड। यहां बड़ा भूकंप आ रहा है।"
'गो अराउंड' का मतलब लैंडिंग रोककर विमान को फिर ऊपर ले जाना होता है। निर्देश के बाद विमान दोबारा लैंडिंग का प्रयास करने के लिए रनवे से ऊपर उठ गया। फ्लाइटअवेयर के आंकड़ों के अनुसार, डेल्टा की फ्लाइट 1972 एक घंटे 13 मिनट देरी से थी।
भूकंप स्थानीय (प्रशांत) समय के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, इसका केंद्र मैनहटन बीच से लगभग पांच किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में सांता मोनिका खाड़ी के नीचे था। गहराई करीब 12 से 13 किलोमीटर बताई गई।
झटके पूरे लॉस एंजेलिस क्षेत्र में महसूस हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में छत की कुछ टाइलें गिर गईं। सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में छत से लगी फिटिंग और अन्य वस्तुएं हिलती दिखीं।
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, अगले 45 मिनट में तट के आसपास कम से कम 19 आफ्टरशॉक दर्ज हुए। इनमें 3.7 तीव्रता का एक झटका भी शामिल था।
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट (LAFD) ने भूकंप से निपटने की व्यवस्था सक्रिय की और असर का आकलन करने के लिए सभी 106 स्थानीय फायर स्टेशनों से कर्मियों को तैनात किया। विभाग की प्रवक्ता लिंडसे लैंट्ज़ ने बताया कि शुरुआती तौर पर ढांचागत क्षति या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
मेयर करेन बैस ने कहा कि शहर की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लोगों से आफ्टरशॉक के लिए तैयार रहने और झटके रुकने तक 'झुकें, ढकें और पकड़कर रखें' (ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन) का तरीका अपनाने की अपील की।
कैलिफोर्निया गवर्नर ऑफिस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज (Cal OES) ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन कर रहा है। एजेंसी ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने स्पष्ट किया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं था।
भूकंप के बाद LAX के पास शेवरॉन की एल सेगुंडो रिफाइनरी से लपटें उठती दिखने पर चिंता बढ़ गई। हालांकि, एल सेगुंडो शहर प्रशासन ने पुष्टि की कि यह 'सेफ्टी फ्लेयरिंग' थी। इस नियंत्रित प्रक्रिया में संचालन बाधित होने पर अतिरिक्त गैस जलाई जाती है। इस गतिविधि को भूकंप से हुए नुकसान का नतीजा नहीं बताया गया।
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