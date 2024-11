Elon Musk ने भारतीय वोटिंग सिस्टम के तारीफ में पढ़े कसीदे, अमरीकी चुनाव सिस्टम पर कसा तंजा, जानिए क्या कहा

ट्रंप ने बांट दिए मंत्रालय, अभी भी वोटों की गिनती जारी एक्स पर एक यूजर ने कहा था कि ट्रंप विभागों का बंटवारा कर चुके हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है। एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत में धोखाधड़ी करना चुनाव का पहला लक्ष्य नहीं है इसीलिए एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन लिए गए। अमरीका में पांच नवंबर को चुनाव हुए थे। कैलिफोर्निया में अब भी दो लाख से ज्यादा वोटों की गिनती बाकी है।

डोनाल्ड ट्रंप विजयी घोषित अमरीका के चुनावों में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को विजयी घोषित किया जा चुका है। रिपब्लिकन पार्टी ने 312 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं जबकि बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत थी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) के 266 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए। सत्ता हस्तांतरण के बाद ट्रंप 20 जनवरी को वाइट हाउस (Trump will enter in White House on 20th Jan 2025) में प्रवेश करेंगे।