Nepal Protest: नेपाल में फंसे हैं तो इन नंबरों पर करें संपर्क…भारत ने जारी की एडवाइजरी

Nepal Protest: नेपाल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सरकार ने लोगों को हालात सही नहीं होने तक नेपाल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हालात सही होने तक नेपाल की यात्रा नहीं करें। जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं उनसे अपील की गई कि वे घर के अंदर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और स्थानीय अधिकारियों तथा काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।