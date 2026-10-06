हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दहलाया, कई जगह किए हमले

इससे पहले यमन की सेना ने सोमवार को हूतियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज़ करते हुए उन्हें झटका दे दिया। यमन की सरकारी सेना, जिससे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है, ने बाब अल-मन्देब स्ट्रेट (Bab al-Mandeb Strait) पर कब्ज़े का दावा किया। इसके अलावा ताइज़ प्रांत के तटीय शहर धुबाब और पास के एक एयरपोर्ट पर भी यमन की सेना ने फिर से कब्ज़ा कर लिया। सैन्य ब्रिगेडियर-जनरल माजिद अल-नुज़ैली ने बताया कि इससे इलाके में सेना की पकड़ मज़बूत हो गई है। लाल सागर के पास के कई तटीय इलाकों में हूतियों के कई ठिकानों पर यमनी सेना ने हमले किए।