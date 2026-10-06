6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दहलाया, कई जगह किए हमले

Houthis-Saudi Arabia Conflict: हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक बार फिर दहलाते हुए कई जगह हमले कर दिए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 06, 2026

Houthis attack Saudi Arabia

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किए हमले (Photo - Washington Post)

यमन (Yemen) के हूती विद्रोहियों (Houthis) के खिलाफ सऊदी अरब (Saudi Arabia) समर्थित यमन की सरकारी सेना के हमलों के बाद अब हूतियों ने बदला लेने के लिए सऊदी अरब पर एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। सोमवार की शाम को हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए और अभी भी इसका सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले हूतियों ने एक बार फिर सऊदी अरब को दहलाया।

रियाद में सुनाई दिए धमाके

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ देर पहले ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद (Riyadh) में धमाके सुनाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाके हूतियों के हवाई हमलों का नतीजा है। सोमवार को भी हूतियों ने रियाद को दहलाया था।

कई जगह किए हमले

सोमवार को हूतियों ने सऊदी अरब में कई जगह हमले किए। इनमें रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरामको रिफाइनरी और सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इन हमलों से सऊदी अरब को नुकसान भी हुआ। अरामको रिफाइनरी पर हमले से सऊदी अरब की तेल उत्पादन क्षमता पर असर पड़ना तय है। इससे दोनों पक्षों के बीच हालात और बिगड़ सकते हैं।

3 लोग घायल

सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार सोमवार शाम को सऊदी अरब के जाज़ान स्थित किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो हमले हुए, जिनके पीछे हूतियों का हाथ बताया जा रहा है। इन हमलों में 3 लोग घायल हो गए। दोनों एयरपोर्ट्स को भी हमलों की वजह से नुकसान पहुंचा।

यमन की सेना ने हूतियों को दिया झटका

इससे पहले यमन की सेना ने सोमवार को हूतियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज़ करते हुए उन्हें झटका दे दिया। यमन की सरकारी सेना, जिससे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है, ने बाब अल-मन्देब स्ट्रेट (Bab al-Mandeb Strait) पर कब्ज़े का दावा किया। इसके अलावा ताइज़ प्रांत के तटीय शहर धुबाब और पास के एक एयरपोर्ट पर भी यमन की सेना ने फिर से कब्ज़ा कर लिया। सैन्य ब्रिगेडियर-जनरल माजिद अल-नुज़ैली ने बताया कि इससे इलाके में सेना की पकड़ मज़बूत हो गई है। लाल सागर के पास के कई तटीय इलाकों में हूतियों के कई ठिकानों पर यमनी सेना ने हमले किए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Oct 2026 03:04 pm

Published on:

06 Oct 2026 02:49 pm

Hindi News / World / हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दहलाया, कई जगह किए हमले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Nobel Physics Award: ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी कणों की खोज करने वाले फ्रांसिस हाल्जन को मिला नोबेल फिजिक्स पुरस्कार

Nobel 2026
विदेश

बांग्लादेश की राजधानी ढाका बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

Dhaka
विदेश

दोषी पाए गए तो भुगतना होगा खामियाजा- ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी

Donald Trump Iran Nuclear Weapons
विदेश

7 अक्टूबर को हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली सेना हाई अलर्ट पर, रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने दी चेतावनी

Israel Katz
विदेश

बार-बार चेतावनी के बावजूद बुल्गारिया में तुर्की के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, रूस-यूक्रेन युद्ध अब ले सकता है और विकराल रूप

NATO country attacked news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.