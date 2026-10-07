ईरान ने चेताया – ‘होर्मुज स्ट्रेट में गैर-कानूनी रास्ते जल्द बंद कर दिए जाएंगे’

नकदी ने इंटरव्यू के दौरान साफ कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है और इसे तभी खोला जाएगा जब ईरान की सभी शर्तें मान ली जाएंगी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) ने भी कुछ समय पहले कहा था कि जब तक ईरान की सभी शर्तें नहीं मान ली जाती, तब तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कुछ दिन पहले अमेरिका को प्रस्ताव दिया था कि उनका देश 7 दिन में फिर से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरानी बंदरगाहों पर लगी समुद्री नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था।