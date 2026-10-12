ईरान का दावा- अमेरिका उसके सात शर्तों पर सहमत, पर अब हालात बदल चुके, होर्मुज पर पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के इन दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि आगामी 3 नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले तेहरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज कर सकता है। ईरान को लगता है कि ऐसे कदमों से अमेरिका को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचेगा।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें शायद लगता है कि चुनाव से पहले कुछ करने से हमें चोट पहुंचेगी, लेकिन वाशिंगटन के पास इस संघर्ष को बहुत जल्द खत्म करने की पूरी क्षमता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ईरानी नौसेना के लगभग 159 जहाज डुबोए जा चुके हैं, फिर भी अमेरिकी प्रशासन ने काफी संयम दिखाया है।