ताइवान के पास चीन की सैन्य हलचल तेज, 244 जहाजों की मौजूदगी से बढ़ी चिंता

Taiwan China Tensions: चीन और ताइवान के बीच तनाव के बीच ताइवान के आसपास चीनी सैन्य और समुद्री गतिविधियां लगातार चर्चा में हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सोमवार सुबह तक उसके क्षेत्र के आसपास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के विमानों की 4 उड़ानों, नौसेना (PLAN) के 6 जहाजों और 3 आधिकारिक जहाजों का पता चला। वहीं, ताइवान के तटरक्षक प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में चीन के 244 जहाजों की मौजूदगी दर्ज की गई। इन गतिविधियों के बीच ताइवान की सेना स्थिति पर नजर रख रही है।