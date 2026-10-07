ईरानी ब्रिगेडियर जनरल की चेतावनी – ‘अगर दुश्मन से महसूस हुआ खतरा, तो ईरान करेगा पहले हमला’

कुछ दिन पहले ही ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही (Ali Abdollahi) ने चेतावनी देते हुए कहा था, "ईरान के खिलाफ कोई भी नया युद्ध सभी को अपनी चपेट में ले लेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी नए युद्ध से स्थिति बेकाबू हो जाएगी और पूरा क्षेत्र (मिडिल ईस्ट) इसकी चपेट में आ जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के उन सभी सहयोगी देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहाँ अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं कि अमेरिकी सेना की लगातार मौजूदगी पूरे क्षेत्र में असुरक्षा और आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका ने नया युद्ध छेड़ा, तो पूरे क्षेत्र और सभी लोगों को इसका असर झेलना पड़ेगा और युद्ध की लपटें सभी को अपनी चपेट में ले लेंगी।"