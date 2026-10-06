6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

7 अक्टूबर को हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली सेना हाई अलर्ट पर, रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने दी चेतावनी

Israel-Hamas War: हमास के हमले से पहले इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 06, 2026

Israel Katz

इज़रायल काट्ज़ (Photo - ANI)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इज़रायल ने इसे आगे बढ़ाते हुए गाज़ा (Gaza) और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों में तबाही मचा दी। युद्ध में कुछ समय के लिए सीज़फायर भी रहा, लेकिन यह स्थायी नहीं रहा और गाज़ा में इज़रायली सेना की तबाही का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कल यानी 7 अक्टूबर 2026 को इस युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने बड़ी बात कह दी है।

इज़रायली सेना हाई अलर्ट पर

हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली रक्षा मंत्री काट्ज़ ने देश की सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे अगर हमास आतंकियों ने कुछ बड़ा करने की कोशिश की, तो उससे निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार रहे।

काट्ज़ ने दी चेतावनी

हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली रक्षा मंत्री काट्ज़ ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों को चेतावनी दी है। काट्ज़ ने कहा कि अगर इज़रायली सेना को कोई नुकसान पहुंचाया गया, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

हमास के सरेंडर तक गाज़ा से नहीं हटेगी इज़रायली सेना

गाज़ा पर इज़रायली हमले जारी हैं और फिलहाल इनके रुकने की कोई संभावना नहीं है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) कई मौकों पर कह चुके हैं कि गाज़ा में उनकी सेना की कार्रवाई जारी रहेगी और जब तक हमास का खात्मा न हो जाए, या वो सरेंडर न कर दे, तब तक इज़रायली सेना गाज़ा से नहीं हटेगी। हमास ने इज़रायल पर 7 अक्टूबर 2023 को घातक आतंकी हमला किया था, जिसके बाद इज़रायल ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। नेतन्याहू का मानना है जब तक हमास सरेंडर न कर दे या हमास का निरस्त्रीयकरण न हो जाए, तब तक इज़रायल के लिए खतरा खत्म नहीं होगा। हमास के पास कई रॉकेट्स, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियार भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं, जिन्हें इज़रायल पूरी तरह खत्म करना चाहता है। अभी तक की सैन्य कार्रवाई में इज़रायल ने हमास की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन इसका पूरी तरह अंत नहीं हुआ है और इसी के अंत के लिए इज़रायली सेना के हमले जारी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Oct 2026 03:34 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:20 pm

Hindi News / World / 7 अक्टूबर को हमास के हमले की बरसी से पहले इज़रायली सेना हाई अलर्ट पर, रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दोषी पाए गए तो भुगतना होगा खामियाजा- ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी

Donald Trump Iran Nuclear Weapons
विदेश

बार-बार चेतावनी के बावजूद बुल्गेरिया में तुर्की के 2 जहाजों पर ड्रोन हमला, रूस-यूक्रेन युद्ध अब ले सकता है और विकराल रूप

NATO country attacked news
विदेश

दुश्मनों के साथ मिल गया जर्मनी का पूर्व खुफिया प्रमुख, बेचने जा रहा था देश का टॉप सीक्रेट, सरकार को कैसे लगी भनक?

Arrest News
विदेश

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दहलाया, कई जगह किए हमले

Houthis attack Saudi Arabia
विदेश

मिट्टी के नीचे छिपी थी 600 साल पुरानी बंदूक, खुला दक्षिण कोरिया के हथियार इतिहास का राज

South Korea ancient gun
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.