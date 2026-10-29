Israel Election : इजरायल चुनाव: कौन हैं मंसूर अब्बास? जिनके हाथ में है सत्ता की चाबी, जो बनना चाहते हैं ‘किंगमेकर’

Israel Election Results: इजराइल में चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं। संसद में बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आ रहे दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमों के बीच अरब दलों की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे में अरब इस्लामिक पार्टी राअम (Ra’am) के नेता मंसूर अब्बास एक बार फिर चर्चा में हैं। अब्बास की कोशिश है कि इजराइल के अरब नागरिकों की राजनीतिक ताकत को सरकार में भागीदारी और अपने समुदाय के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए।