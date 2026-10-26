इजरायल की राजनीति में नेतन्याहू का भविष्य: गादी आइजेनकोट से लेकर नफ्ताली बेनेट तक, कौन हैं प्रमुख चेहरे?

Israel Politics: हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के तीन साल बाद इजरायल में मंगलवार को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। यह चुनाव इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक वर्चस्व की परीक्षा माना जा रहा है। उनके सामने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में विपक्ष की मजबूत चुनौती है। चुनावी सर्वेक्षणों में आइजेनकोट की मध्यमार्गी याशार पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत किसी भी खेमे को मिलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में 27 अक्टूबर के बाद ईरान की बजाय इजरायल में 'रिमीज चेंज' की संभावना भी बन सकती है।