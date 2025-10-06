कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक: वसूली के नाम पर तीन जगह पर गोलीबारी

Lawrence Bishnoi gang Canada shooting: कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर दहशत फैलाई। गैंग ने तीन अलग-अलग जगहों पर फायरिंग की (Lawrence Bishnoi gang Canada shooting) और सोशल मीडिया पर इसका कारण भी खुल कर बताया। यह हमला एक शख्स द्वारा उसकी गैंग के नाम पर की गई वसूली का बदला था। यह घटना कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए चिंता का सबब बन गई है।लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि नवी तेसी नाम का शख्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर 5 मिलियन डॉलर (लगभग 42 करोड़ रुपये) की वसूली कर रहा था। गुस्साए गैंग ने तेसी के तीन ठिकानों पर हमला किया। फतेह पुर्तगाल नाम के लॉरेंस बिश्नोई गैंग मेंबर (Lawrence Bishnoi) ने वीडियो में कहा, “सत श्री अकाल, राम-राम। मैं फतेह पुर्तगाल (Fateh portugal) बोल रहा हूँ। जो लोग कनाडा में हमारे नाम पर वसूली या फायरिंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अब हम लेंगे।” उन्होंने साफ किया कि नवी ने गायकों को धमका कर पैसे ऐंठे, जिसके बाद गैंग ने यह कदम उठाया।