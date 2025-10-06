कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक: वसूली के नाम पर तीन जगह पर गोलीबारी

लॉरेंस बिश्नोई। फाइल फोटो- पत्रिका
Lawrence Bishnoi gang Canada shooting: कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर दहशत फैलाई। गैंग ने तीन अलग-अलग जगहों पर फायरिंग की (Lawrence Bishnoi gang Canada shooting) और सोशल मीडिया पर इसका कारण भी खुल कर बताया। यह हमला एक शख्स द्वारा उसकी गैंग के नाम पर की गई वसूली का बदला था। यह घटना कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए चिंता का सबब बन गई है।लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि नवी तेसी नाम का शख्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर 5 मिलियन डॉलर (लगभग 42 करोड़ रुपये) की वसूली कर रहा था। गुस्साए गैंग ने तेसी के तीन ठिकानों पर हमला किया। फतेह पुर्तगाल नाम के लॉरेंस बिश्नोई गैंग मेंबर (Lawrence Bishnoi) ने वीडियो में कहा, “सत श्री अकाल, राम-राम। मैं फतेह पुर्तगाल (Fateh portugal) बोल रहा हूँ। जो लोग कनाडा में हमारे नाम पर वसूली या फायरिंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अब हम लेंगे।” उन्होंने साफ किया कि नवी ने गायकों को धमका कर पैसे ऐंठे, जिसके बाद गैंग ने यह कदम उठाया।
यह हमला रविवार रात को हुआ, जब गैंग ने नवी तेसी के ठिकानों पर गोलीबारी की। इनमें द शी एंटरप्राइज और 1254 110 एवेन्यू जैसे पते शामिल थे। गैंग ने पिछले तीन दिनों से इन जगहों पर नजर रखी थी। फतेह की पोस्ट में कहा गया कि उनका तरीका भले ही गलत लगे, लेकिन उनका मकसद साफ है – अपने नाम का अपमान रोकना। कनाडा पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और गैंग के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और गैंग की पोस्ट ने इस घटना को और पुख्ता किया है।
हाल ही में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका मतलब है कि गैंग की संपत्ति और फंडिंग पर रोक लग सकती है। गैंग पर हत्या, वसूली और गोलीबारी जैसे कई आरोप हैं, जिनमें सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग शामिल है। जेल में बंद लॉरेंस अभी भी अपने 700 से ज्यादा सदस्यों को फोन से निर्देश देता है। इस टैग के बाद भी गैंग की यह हरकत दर्शाती है कि वे पीछे नहीं हट रहे।
कनाडा के दक्षिण एशियाई समुदाय में इस घटना से डर का माहौल है। खासकर व्यापारी और गायक डर रहे हैं। वर्ल्ड सिक्ख ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गंभीर अपराध बताया और सरकार से सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। इधर कनाडा पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है और भारत से भी सहयोग मांगा है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह टैग गैंग को रोक पाएगा ?
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इतिहास अपराधों से भरा है। सिद्धू मूसे वाला की हत्या से लेकर कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग तक, गैंग कई बार सुर्खियों में रहा। अब कनाडा में वसूली और फायरिंग के नए मामले सामने आए हैं। फतेह की पोस्ट ने यह बात साफ कर दी है कि गैंग अपने नाम का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस को उम्मीद है कि आतंकवादी टैग से गैंग की फंडिंग रुकेगी।
कनाडा में भारतीय मूल के लोग व्यापार और मनोरंजन क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन गैंग की वसूली और हिंसा ने उन्हें असुरक्षित कर दिया है। व्यापारियों को लाखों की धमकी मिल रही है, जिससे वे डर में जी रहे हैं। समुदाय अब स्थानीय प्रशासन से बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहा है। क्या यह घटना भारत-कनाडा के रिश्तों को और प्रभावित करेगी? आईएएनएस
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग