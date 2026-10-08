नाइजीरिया के बोर्नो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, बच्चे तेजी से हो रहे लापता, सुरक्षा पर उठे सवाल

वहीं 45 साल की लाराबा दौदा आज भी अपनी बहन की आखिरी फोन कॉल नहीं भूल पातीं। उनके मुताबिक, 13 जनवरी 2026 को उनकी बहन को बिउ-बुराताई रोड से किडनैप किया गया था। किडनैपिंग के कुछ देर बाद उनकी बहन ने फोन किया। वह झाड़ियों में थी। उसने बताया कि कुछ अनजान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। कॉल आंसुओं के साथ खत्म हुई। उसके बाद से परिवार को उनकी कोई पक्की खबर नहीं मिली। महीनों बाद भी लाराबा को नहीं पता कि उनकी बहन कहां है। वह सुरक्षित है या नहीं। परिवार अब सरकार से मदद की अपील कर रहा है।