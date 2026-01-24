एक गलती से हुआ कार एक्सीडेंट, कई बार पलटी कार

रोड सेफ्टी दुनियाभर में एक बेहद अहम मुद्दा है। रोड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान बचाना है। लेकिन लापरवाही, जल्दबाजी और गलत फैसले अक्सर बड़े हादसों का कारण बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो शेयर किए जाते हैं, जो लोगों को सावधानी बरतने की सीख देते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक ड्राइवर की एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है।