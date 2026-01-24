एक गलती से हुआ कार एक्सीडेंट, कई बार पलटी कार

Car flips after accident
रोड सेफ्टी दुनियाभर में एक बेहद अहम मुद्दा है। रोड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान बचाना है। लेकिन लापरवाही, जल्दबाजी और गलत फैसले अक्सर बड़े हादसों का कारण बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो शेयर किए जाते हैं, जो लोगों को सावधानी बरतने की सीख देते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक ड्राइवर की एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर कई कारें और ट्रक तेज़ रफ्तार में चल रहे हैं। इसी दौरान एक एसयूवी ड्राइवर अचानक आखिरी पल में एग्ज़िट लेन की ओर मुड़ने का फैसला कर लेता है। बिना सही तरीके से इंडिकेटर और दूरी का ध्यान रखे लिया गया यह फैसला बेहद खतरनाक साबित होता है।
ड्राइवर के अचानक लेन बदलने से कार की टक्कर दूसरे वाहन से हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार सड़क पर कई बार पलटती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती है। इस दौरान कार की टक्कर एक खंभे से भी हो जाती है, जिससे खंभा टूट जाता है और कार को भी भारी नुकसान पहुंचता है।
इस हादसे के बाद कार ड्राइवर को अपनी गलती का अहसास जरूर हुआ होगा। हाईवे पर अचानक लेन बदलना और आखिरी पल में एग्ज़िट लेने की कोशिश करना बेहद खतरनाक होता है और इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं।
