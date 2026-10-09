आतंकवाद के खिलाफ एक्टिव पाकिस्तानी सेना, मार गिराए 7 आतंकी

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) संगठन एक्टिव है। इस आतंकी संगठन की गतिविधियाँ पूरे प्रांत में देखने को मिलती हैं। टीटीपी का नेटवर्क पूरे खैबर पख्तूनखा में फैला हुआ है और अफगान तालिबान (Taliban) से भी टीटीपी को पूरा समर्थन मिलता है। बॉर्डर के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान (Afghanistan) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने आज न सिर्फ आतंकियों को मारा, बल्कि उनके नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तानी सेना को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद मिला। इनका इस्तेमाल प्रांत में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था। सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया।