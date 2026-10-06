खैबर पख्तूनखा में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई जारी, 5 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने जानकारी दी कि सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार सेना ने आतंकियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनके ठिकानों के ख़िलाफ एक टारगेटेड सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के यह कार्रवाई की, जिसमें सेना को सफलता मिली।