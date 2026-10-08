पाकिस्तानी सेना ने तेज़ किया सैन्य अभियान, 9 आतंकियों का किया खात्मा

पाकिस्तानी सेना ने आज खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए सैन्य अभियान में 9 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने इस बारे में जानकारी दी। मारे गए आतंकियों में 4 मुख्य कमांडर भी शामिल हैं। इन आतंकी कमांडरों की पहचान हो गई है और इनके नाम खालिद रज़ा, कामरान, मूसा और मफतून बताए जा रहे हैं। यह सैन्य अभियान उत्तरी वजीरिस्तान जिले के पलंगजई, नदीम कोट और कोट खिजरी इलाकों में चलाया गया था।