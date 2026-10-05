तालिबान पर पाकिस्तान का दबाव कर सकता है बैकफायर, भारत के और करीब हो सकता है अफगानिस्तान

पाकिस्तान समय-समय पर अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक्स करते हुए तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह कदम बैकफायर कर सकता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऐसा करने से अफगानिस्तान, भारत (India) के और करीब हो सकता है। 'मिडिल ईस्ट मॉनिटर' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सैन्य ताकत के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जिसे अफगान तालिबान का भी समर्थन मिला हुआ है, को लेकर भी पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे टीटीपी की अहम भूमिका है और इसी वजह से पाकिस्तान सैन्य ताकत के ज़रिए तालिबान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। हालांकि इससे पाकिस्तान को फायदा होने की उम्मीद कम है और नुकसान यह हो सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में और मज़बूती आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है।