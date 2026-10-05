5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

तालिबान पर पाकिस्तान का दबाव कर सकता है बैकफायर, भारत के और करीब हो सकता है अफगानिस्तान

पाकिस्तान लगातार तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इसका नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऐसा करने से अफगानिस्तान, भारत के और करीब हो सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 05, 2026

Flags of India and Afghanistan

भारत और अफगानिस्तान के ध्वज (Representational Photo)

मॉस्को फॉर्मेट की बातचीत के दौरान अफगानिस्तान (Afghanistan) की तालिबान (Taliban) सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों में बातचीत के बजाय सैन्य तरीका अपनाना पसंद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

भारत के और करीब हो सकता है अफगानिस्तान

पाकिस्तान समय-समय पर अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक्स करते हुए तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह कदम बैकफायर कर सकता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऐसा करने से अफगानिस्तान, भारत (India) के और करीब हो सकता है। 'मिडिल ईस्ट मॉनिटर' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सैन्य ताकत के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जिसे अफगान तालिबान का भी समर्थन मिला हुआ है, को लेकर भी पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे टीटीपी की अहम भूमिका है और इसी वजह से पाकिस्तान सैन्य ताकत के ज़रिए तालिबान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। हालांकि इससे पाकिस्तान को फायदा होने की उम्मीद कम है और नुकसान यह हो सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में और मज़बूती आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है।

अफगानिस्तान मदद के लिए कर सकता है भारत का रुख

पाकिस्तान की सैन्य ताकत के आगे अपनी कमज़ोरी को कम करने के लिए अफगानिस्तान भारत का रुख कर सकता है। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना उसके साथ लगातार संबंध मज़बूत किए हैं। संकट के समय भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मदद भी मुहैया कराई है। इससे तालिबान सरकार को पाकिस्तान से हटकर राजनयिक और आर्थिक गुंजाइश मिलती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान को अपनी सुरक्षा के लिए भी भारत से मदद मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Updated on:

05 Oct 2026 05:38 pm

Published on:

05 Oct 2026 05:38 pm

Hindi News / World / तालिबान पर पाकिस्तान का दबाव कर सकता है बैकफायर, भारत के और करीब हो सकता है अफगानिस्तान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जलवायु परिवर्तन का खौफनाक असर, स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर, कुछ ही दिनों में पानी पर भी संकट

Glacier News
विदेश

कांगो नदी में दो नावों की टक्कर, 30 लोगों की मौत और दर्जनों लापता

Congo river
विदेश

फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान 15 साल के छात्र ने उठाई पुलिस की ग्रेनेड, धमाके में उड़ गया हाथ

France Protest News
विदेश

ओमान बना भारत का टॉप एलएनजी सप्लायर, अमेरिका को छोड़ा पीछे

LNG
विदेश

ईरानी सेना के चीफ और स्टाफ ने दी चेतावनी – ‘ईरान के खिलाफ कोई भी नया युद्ध सभी को अपनी चपेट में ले लेगा’

Ali Abdollahi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.