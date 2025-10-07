दवा खिला 10 साल पत्नी का करता रहा रेप, फिर दर्जनों लोगों को परोसा, वीडियो बनाया- जानिए महिला के संघर्ष और जीत की कहानी

गिसेले के पूर्व पति डोमिनिक पेलिकॉट ने स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग एक दशक तक अपनी पत्नी को नशीली दवाएं देकर बलात्कार किया। उन्होंने एक वेबसाइट के जरिए दर्जनों पुरुषों को गिसेले के साथ यौन संबंध बनाने के लिए आमंत्रित किया और इन घटनाओं को वीडियो में रिकॉर्ड किया। पुलिस ने डोमिनिक द्वारा बनाए गए 20,000 फोटो और वीडियो के आधार पर 50 अन्य पुरुषों को ट्रैक किया और उनमें से अधिकांश पर बलात्कार का आरोप लगाया। डोमिनिक ने दावा किया कि सभी को पता था कि गिसेले को नशीली दवाएं दी गई थीं, जबकि अधिकांश आरोपियों ने कहा कि उन्हें सहमति वाले त्रिगुट के लिए बुलाया गया था। पिछले ट्रायल में सभी 51 पुरुष दोषी पाए गए। डोमिनिक को 20 साल की सजा मिली, जबकि बाकियों को 3 से 15 साल तक की सजा सुनाई गई। छह लोग पहले ही हिरासत में समय काट चुके थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया।