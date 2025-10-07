Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

दवा खिला 10 साल पत्नी का करता रहा रेप, फिर दर्जनों लोगों को परोसा, वीडियो बनाया- जानिए महिला के संघर्ष और जीत की कहानी

गिसेले के पूर्व पति डोमिनिक पेलिकॉट ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक दशक तक पत्नी को नशीली दवाएं देकर बलात्कार किया। उन्होंने एक वेबसाइट के जरिए दर्जनों पुरुषों को गिसेले के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बुलाया था।

2 min read

image

Shaitan Prajapat

Oct 07, 2025

Rape Case

महिला के साथ दुष्कर्म (File Photo)

गिसेले पेलिकॉट ने सोमवार को फ्रांस के निम्स शहर में एक अपील ट्रायल में हिस्सा लिया, जहां उनके साथ दशक तक हुए यौन शोषण के दोषियों में से एक की अपील पर सुनवाई हो रही है। इस मामले ने फ्रांस को झकझोर दिया और बलात्कार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सामाजिक रिश्तों में छिपे अपराधियों की सच्चाई को उजागर किया। गिसेले की हिम्मत और सार्वजनिक सुनवाई की मांग ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी प्रतीक बना दिया।

पहले ट्रायल में क्या हुआ?

गिसेले के पूर्व पति डोमिनिक पेलिकॉट ने स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग एक दशक तक अपनी पत्नी को नशीली दवाएं देकर बलात्कार किया। उन्होंने एक वेबसाइट के जरिए दर्जनों पुरुषों को गिसेले के साथ यौन संबंध बनाने के लिए आमंत्रित किया और इन घटनाओं को वीडियो में रिकॉर्ड किया। पुलिस ने डोमिनिक द्वारा बनाए गए 20,000 फोटो और वीडियो के आधार पर 50 अन्य पुरुषों को ट्रैक किया और उनमें से अधिकांश पर बलात्कार का आरोप लगाया। डोमिनिक ने दावा किया कि सभी को पता था कि गिसेले को नशीली दवाएं दी गई थीं, जबकि अधिकांश आरोपियों ने कहा कि उन्हें सहमति वाले त्रिगुट के लिए बुलाया गया था। पिछले ट्रायल में सभी 51 पुरुष दोषी पाए गए। डोमिनिक को 20 साल की सजा मिली, जबकि बाकियों को 3 से 15 साल तक की सजा सुनाई गई। छह लोग पहले ही हिरासत में समय काट चुके थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया।

अपील कौन कर रहा है?

पहले ट्रायल के बाद 17 दोषियों ने अपील दायर की थी, लेकिन अब केवल एक हुसमेट्टिन डोगन ने अपनी अपील बरकरार रखी है। 44 वर्षीय डोगन, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है, ने दावा किया कि उसे गिसेले की सहमति की गलतफहमी थी। उसके वकील जीन-मार्क डैरिगेड का कहना है कि वे यह साबित करेंगे कि डोगन ने गिसेले की असामान्य स्थिति को समझने के बाद वहां से जाने का फैसला किया। डोगन को गठिया की बीमारी के कारण जेल से बाहर रखा गया, लेकिन दोबारा दोषी पाए जाने पर उसे लंबी सजा हो सकती है।

गिसेले ने क्या किया?

72 वर्षीय गिसेले ने इस मामले को सार्वजनिक कर दुनिया भर में पीड़ितों के लिए प्रेरणा बनीं। उन्हें टाइम मैजिक के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया और फ्रांस सरकार ने उन्हें लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की। गिसेले ने कोई साक्षात्कार नहीं दिया और सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहीं। एक मैजिक द्वारा उनकी तस्वीरें छापने पर उन्होंने मुकदमा किया और 40,000 यूरो का हर्जाना जीता, जिसे उन्होंने पीड़ितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान कर दिया। वह जल्द ही अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने वाली हैं।

Updated on:

07 Oct 2025 09:44 pm

Published on:

07 Oct 2025 09:16 pm

Hindi News / World / दवा खिला 10 साल पत्नी का करता रहा रेप, फिर दर्जनों लोगों को परोसा, वीडियो बनाया- जानिए महिला के संघर्ष और जीत की कहानी

