यूक्रेन पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या पहुंची 22, घायलों का आंकड़ा पहुंचा 54

55 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस ने यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है, लेकिन अभी भी उसे अपने सैन्य लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुए हैं और इसलिए रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना भी रूस के आगे डटी हुई है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में रूस को समस्या भी हो रही है। यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर रही है, जिससे न सिर्फ रूस की सैन्य क्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। इससे रूस को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रूस ने हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया जा सके। ज़ेलेन्स्की ने एयर डिफेंस पैकेज की ज़रूरत बताई है, जिससे रूसी हमलों को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनवासियों की जान बचाई जा सके।