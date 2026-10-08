रूस के हमले जारी, यूक्रेन के 10 इलाकों में मचाई तबाही

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ( Volodymyr Zelenskyy) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए प्रिलुकी में पांच मंज़िला अपार्टमेंट इमारत पर रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 और घायलों की संख्या बढ़कर 54 होने की बात बताई। ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "इतने भयानक हमले के बाद भी रूस हमारे इलाकों पर हमले करता रहा। आज सुबह रूस ने क्रामटोरस्क में सामान्य लोगों के लिए बने ट्रांसपोर्ट स्टॉप पर हवाई बम से हमला किया। इस अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शाम को कीव में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 2 लोगों की जान चली गई। मैं पीड़ितों के सभी परिवारों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। 4 और लोग घायल हुए, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। ओडेसा इलाके में रूसी ड्रोन हमले से जानवरों के एक शेल्टर को नुकसान पहुंचा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से हमला हुआ। कुल मिलाकर रूसी हमलों से यूक्रेन के 10 इलाकों में तबाही मची।"