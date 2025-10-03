‘हस्ताक्षर करें अन्यथा मचा देंगे तबाही’: गाजा ‘शांति’ समझौते पर हमास से ट्रंप का अल्टीमेटम

ट्रंप की 20-सूत्री योजना में गाजा में अस्थायी तकनीकी सरकार की स्थापना, इजरायल द्वारा गाजा स्ट्रिप का अनैक्सेशन न करना, और निवासियों को जबरन न हटाना शामिल है। स्वीकृति पर तत्काल युद्धविराम होगा, और सभी बंधक (जिंदा और मृत) 72 घंटों में लौटाए जाएंगे। इजरायल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों और 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा। हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व चुनने वालों को क्षमादान और बाहर जाने वालों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा। योजना में गाजा को 'न्यू गाजा' के रूप में समृद्ध बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली और ट्रंप के नेतृत्व में 'पीस बोर्ड' की निगरानी का वादा है।