‘हस्ताक्षर करें अन्यथा मचा देंगे तबाही’: गाजा ‘शांति’ समझौते पर हमास से ट्रंप का अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा शांति योजना स्वीकार करने के लिए रविवार शाम 6 बजे (वाशिंगटन डीसी समय) तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। ट्रुथ सोशल पर एक तीखी पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अस्वीकृति पर हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इस बयान ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है, जहां इजरायल की सैन्य कार्रवाई पहले से जारी है।
ट्रंप ने लिखा, हमास को रविवार शाम 6 बजे तक समझौता करना होगा। सभी देशों ने योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर यह आखिरी मौका गंवाया गया, तो हमास के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले की सजा में 25,000 से अधिक हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं और बाकी घेरे में हैं। हम जानते हैं कि बचे हुए कहां है, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। मैं निर्दोष फिलिस्तीनियों से अपील करता हूं कि वे तुरंत सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं, जहां उनकी देखभाल होगी।
ट्रंप की 20-सूत्री योजना में गाजा में अस्थायी तकनीकी सरकार की स्थापना, इजरायल द्वारा गाजा स्ट्रिप का अनैक्सेशन न करना, और निवासियों को जबरन न हटाना शामिल है। स्वीकृति पर तत्काल युद्धविराम होगा, और सभी बंधक (जिंदा और मृत) 72 घंटों में लौटाए जाएंगे। इजरायल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों और 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा। हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व चुनने वालों को क्षमादान और बाहर जाने वालों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा। योजना में गाजा को 'न्यू गाजा' के रूप में समृद्ध बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली और ट्रंप के नेतृत्व में 'पीस बोर्ड' की निगरानी का वादा है।
ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि हमास को स्वीकृति के लिए तीन-चार दिन दिए जाएंगे। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, मिस्र और तुर्की ने योजना का स्वागत किया है। कतर और मिस्र हमास पर दबाव बना रहे हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने योजना की सराहना की, लेकिन हमास ने इसे इजरायल के हितों वाला बताया।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले से युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए। वर्तमान में 48 बंधक बाकी हैं, जिनमें 20 जिंदा माने जा रहे हैं। इजरायली हमलों में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और भुखमरी से 453 मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित किया है।
