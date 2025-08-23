टूटा पैर, न फोन, न पानी: कैसे नॉर्वे के जंगलों में 6 दिन तक अपना पेशाब पीकर जिंदा रहा अमेरिकी पत्रकार

विस्कॉन्सिन के रहने वाले लुह्न ने जुलाई के अंत में फोल्गेफोन्ना नेशनल पार्क में ट्रेकिंग शुरू की थी। यह पार्क अपने विशाल ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है। अनुभवी हाइकर होने के बावजूद, उनकी पहली गलती तब हुई जब उनके बाएं जूते का सोल निकलने लगा। उन्होंने इसे टेप से जोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लुह्न ने सीएनएन को बताया, मैं वापस नहीं लौटना चाहता था। यह मेरी पहली गलती थी।