पाकिस्तान में आतंकियों ने फिर किया पुलिस पर हमला, 2 पुलिसकर्मियों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में आज पुलिस की टीम पर हुए इस आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) की खैबर पख्तूनख्वा में सक्रियता और पहले भी ऐसे कई हमलों को अंजाम देने की वजह से इस हमले में भी टीटीपी की भूमिका मानी जा रही है। टीटीपी का नेटवर्क पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फैला हुआ है और अक्सर ही इस तरह के आतंकी हमले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद की स्थिति पर गौर किया जाए, तो खैबर पख्तूनखा में हालात अन्य सभी प्रांतों से बदतर है।