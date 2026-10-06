पाकिस्तान में आतंकियों ने 5 सरकारी अधिकारियों को उतारा मौत के घाट

फिलहाल इन आतंकी हमलों की किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस को शक है कि दोनों वारदातों को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) के आतंकियों ने ही अंजाम दिया है। टीटीपी का नेटवर्क पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फैला हुआ है और अक्सर ही इस तरह के आतंकी हमले देखने को मिलते हैं, जिनमें ज़्यादातर सुरक्षाबलों और सरकारी अधिकारियों पर हमले किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खैबर पख्तूनखा आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान के अन्य सभी प्रांतों से आगे है।