इंडोनेशिया में पलटा ट्रक, 5 लोगों की मौत

डंप ट्रक किस वजह से पलटा, फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे एक्सीडेंट की वजह का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। लेम्बाटा ट्रैफिक पुलिस यूनिट के हेड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनुआर्दना राम्बी ने बताया कि डंप ट्रक में सवार कई यात्री टक्कर लगने से ट्रक के अंदर रेत के नीचे दब गए, जिससे 5 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए।