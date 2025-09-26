ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले सभी फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया, फर्नीचर पर भी भारी आयात शुल्क ठोका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने एक बार फिर भारत (India) सभी दुनिया भर के देशों को अपने फैसले से चौंका दिया है। ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की है। ये टैरिफ फार्मास्यूटिकल्स, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और ट्रकों पर लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ने भारी टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। मालूम हो कि भारत, वैश्विक जगत में दवा निर्माताओं के मामले में अग्रणी देश है। ऐसे में यह भारत के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत पर अमेरिका ने पहले से ही 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है।