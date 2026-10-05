कांगो नदी में दो नावों की टक्कर, 30 लोगों की मौत और दर्जनों लापता

डीआर कांगो के कई हिस्सों में नदियाँ ही मुख्य परिवहन मार्ग है। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां सड़कें कम हैं, वहाँ लोग नदियों के रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये नावें अक्सर ओवरलोडेड होती हैं और इनमें सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट की कमी रहती है। ज़्यादातर नावें रात के समय ही यात्रा करती हैं और उस समय इस तरह के गोडसे अक्सर ही होते हैं। डीआर कांगो में हर साल नाव हादसों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस हादसे ने देश में जल परिवहन की सुरक्षा चुनौतियों को फिर से उजागर कर दिया है, जो चिंता का विषय है।